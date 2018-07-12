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Источник: на свиноферме в Калининградской области из-за АЧС погибло более 11 тыс. свиней
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Источник: на свиноферме в Калининградской области из-за АЧС погибло более 11 тыс. свиней 

Клопс.Ru 7 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Из-за вируса АЧС в комплексе «Правдинское свинопроизводство» в течение трёх дней погибло более 11 тысяч свиней. Об этом «Клопс» сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Падёж животных на крупнейшей ферме региона впервые был зарегистрирован 10 июля. Тогда погибло 560 голов, уточняют источники. К вечеру 12 июля цифра увеличилась до 11 тысяч.
По словам главы администрации Правдинска Павла Баранова, в районе это не первая вспышка АЧС. Эпидемия в комплексе «Правдинское производство» официально зафиксирована 11 июля.
“Вирус у нас в районе «гуляет» по личным подсобным хозяйствам уже месяц. А вчера только мы получили информацию о том, что пробы на АЧС на производстве положительные. Идёт падёж поголовья, подсчёт потерь ведётся ежедневно”, — прокомментировал ситуацию Баранов.
Глава Правдинска добавил также, что пока не владеет точными цифрами потерь поголовья на свиноферме. Он уточнил, что доступ на территорию комплекса есть только у работников предприятия и ветеринарных служб.
Тем временем, по предварительным данным, к заражённой АЧС ферме лесовозы доставляют дрова. Предполагается, что поголовье свиней будет уничтожено в радиусе до 10 км от эпицентра поражения.
Ранее правительство Калининградской области сообщило о вспышке АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». Производственная мощность свинокомплекса оценивается в 180 000 — 190 000 убойных свиней в год.
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