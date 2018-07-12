Глава региона поздравил работников Почты России с профессиональным праздником

«Самое замечательное, что есть у Почты России , — это люди, которые здесь работают, которые невзирая на погоду, на настроение, соединяют судьбы тысяч и миллионов людей из разных стран и континентов», — отметил глава региона.

Всего в Самарской области работает 770 отделений почтовой связи (ОПС), из них 514 — в сельской местности. Коллектив насчитывает более 7 тыс. человек.

Правительство региона совместно с ведомством ежегодно проводит модернизацию отделений связи. За последние годы было отремонтировано 207 ОПС, в ближайшее время планируется ремонт еще 26 ОПС. Напомним, эта работа была начата Дмитрием Азаровым еще в должности главы города.

"Почта России все самые современные технологии берет на вооружение. Но на мой взгляд, ничто не заменит бумажного, как говорят, «теплого лампового» письма, которое мы отправляем самым близким людям. Сегодня это не только носитель информации, но знак особого уважения", — подчеркнул глава региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам связи, многие из которых проработали на почте не один десяток лет. Глава региона вручил награды ветеранам и лучшим работникам почтовой отрасли.

Почтальон 1 класса Клавдия Денисова была отмечена почетным знаком «Трудовой славы». Письма людям она доставляет уже 50 лет. По ее словам, за прошедшие годы в почтовом деле изменилось многое, работать стало проще.

"Почта России прогрессирует, многое теперь механизировано, — рассказывает Клавдия Ивановна. — Но я по-прежнему встаю в 5 утра. Когда-то пришла на почту временно, в итоге втянулась и осталась там работать на всю жизнь, о чем не жалею".

Также глава региона отметил вклад почтовиков в успешное проведение чемпионата мира по футболу: «В этот период в регион приехало большое число гостей. И каждый из вас внес свою лепту в то, чтобы о нашем регионе самые хорошие впечатления составили все, кто здесь побывал».

В настоящий момент правительство Самарской области совместно с Почтой России прорабатывает вопросы по улучшению связи в малонаселенных и отдаленных уголках региона. Вместе с развитием почтовой сети в таких населенных пунктах будут совершенствоваться банковские услуги и обеспечение товарами повседневного спроса. Также речь идет о расширении спектра услуг, оказываемых почтовиками.

Необходимо отметить, что ФГУП «Почта России» и правительство Самарского региона создали макрорегиональный центр «Волга-2», который объединил в себе Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также республики Татарстан Башкортостан . Центральное отделение «Волга-2» находится именно в Самарской губернии.

Напомним, Самарский филиал ведомства был открыт более четверти века назад. Филиал молодеет и развивается. Средний возраст почтового работника сегодня составляет 37 лет, с каждым годом этот показатель молодеет.