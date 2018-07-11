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Шойгу: США за все время не дали ни цента на помощь мирным сирийцам
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Шойгу: США за все время не дали ни цента на помощь мирным сирийцам 

Мир24 35 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что США за годы войны в Сирии не дали ни цента, чтобы помочь мирному населению, несмотря на «четкие цели» и «добрые намерения».
В освобожденной коалицией во главе с Соединенными Штатами сирийской Ракке, по его словам, до сих пор десятки мирных жителей, в том числе дети, каждую неделю погибают от мин и боеприпасов, оставленных в городе. Вместе с тем, указал Шойгу, территории, освобожденные армией Дамаска, были разминированы, местному населению доставлены продукты питания и строительные материалы.
По словам главы российского Минобороны, складывается впечатление, что главная цель Вашингтона — затянуть конфликт и подорвать территориальную целостность Сирии. Уже несколько лет в подконтрольных США районах «готовят боевиков», им «поставляют оружие и боеприпасы», пояснил российский министр. «И не лишним будет отметить, что в период, когда возглавляемая США международная коалиция боролась против террористических группировок, доля территорий в руках террористов увеличилась», — добавил он.
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