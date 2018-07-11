В Вологде будет расторгнут договор с подрядчиком, сорвавшим сроки ремонта дворов по программе «Городская среда»

О решении начать процедуру расторжения договора с компанией «Инстрой» заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов , который осмотрел ремонт дворов в 6-м микрорайоне. Работы подрядчик начал еще в мае, но ни один из шести объектов еще не готов.

Двор на Текстильщиков, 21в, в котором работы продвинулись больше всего, готов лишь на 40%. Из техники на объекте работает один экскаватор. При этом срок сдачи двора истек чуть больше месяца назад. Процент выполнения работ на месте оценили представители городских властей, технадзора, подрядчика, управляющей компании, выслушали и мнение жителей.

«Ремонт длится уже два месяца, причем в течение трех недель работы вообще не проводились — был явный простой. Недовольны мы и качеством их выполнения — дренажная труба, которая должна была появиться для отвода воды, не установлена. Вместо этого — песчаный дренажный канал, который не спасет наш двор от подтопления весной. Когда начали асфальтировать входные группы, повредили отмостку, асфальтовое покрытие недостаточно уплотнено», — рассказал председатель совета дома № 21в по улице Текстильщиков Владимир Виричев.

Похожая ситуация во дворе на Дзержинского, 35. Там только начали готовить «подушку» под асфальт — раскопан котлован под парковку, размечена проезжая часть и пешеходные дорожки, частично установлен бордюрный камень. Чуть больше чем на 20% выполнены работы на Долгом переулке, 8. Во дворах на Конева, 1, 3, 5 и 5а, а также на Республиканской, 76, ремонты даже не начаты. Всего же до конца сентября подрядная организация должна привести в порядок 23 двора в 5-м и 6-м микрорайонах.

«У нас есть проблемы с поставками инертных материалов — подвели поставщики, и мы потеряли много времени, сейчас стараемся нагнать сроки. Также последние две недели ситуацию усугубила погода. Сейчас ремонтами на объектах занимаются порядка 10-15 человек, мы располагаем 10 единицами техники и нанимаем самосвал», — рассказал заместитель директора компании «Инстрой» Дмитрий Лошков.

Мэр Вологды Сергей Воропанов, оценив темпы работ и упущенные сроки, заявил, что городские власти будут инициировать процедуру расторжения договора с подрядчиком. Напомним, вопросы к этой компании возникали еще в прошлом году, когда она ремонтировал территории в других муниципальных образованиях.

«Организация выиграла конкурс, не имея достаточных людских и технических ресурсов для выполнения работ. Руководство компании планировало привлекать субподрядные организации и добавить сил, но обещание не сдержали. Ни одного двора из шести не сдали, на объектах нет людей, директор встречи с населением не посещает. Ранее мы написали претензионные письма, сейчас инициируем процедуру расторжения договора. Если за этот период подрядчик не активизируется, процедуру доведем до конца», — заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Процедуру расторжения договора с компанией инициируют в ближайшее время. Если подрядчик наберет нужные темпы и полностью выполнит взятые на себя обязательства, процедура будет прервана. В противном случае договор будет расторгнут, а компания внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Всего в этом году в Вологде по партийному федеральному проекту «Городская среда» планируется отремонтировать 62 двора. Этой работой сейчас занимаются две компании. Ко второй подрядной организации никаких претензий нет, часть дворовых территорий уже сдана.

Также в Вологде запланирован ремонт 5 общественных пространств, эти работы также идут. В общей сложности на реализацию программы «Городская среда» в этом году выделено 250 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.