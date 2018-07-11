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Левые в Европарламенте призвали к роспуску НАТО
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Левые в Европарламенте призвали к роспуску НАТО 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 11 июля — РИА Новости. Фракция Европарламента — «Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые» в среду призвала к роспуску НАТО как не отвечающего требованиям времени военно-политического блока.
Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселя.
" (НАТО) утратила срок годности с ее незаконными военными интервенциями от Афганистана до Ливии и возобновлением конфронтации с Россией", — говорится в заявлении пятой по численности политической группы Европарламента, поступившем в РИА Новости.
По мнению парламентской фракции, политика президента США и правоцентристских правительств стран Европы нацелена «на разрушение основанного на послевоенных правилах многостороннего порядка». «Они предпочитают военное противостояние диалогу. Они подпитывают рост экстремистского национализма и ненавистнической риторики», — говорится в заявлении.
Фракция левых призвала к «прекращению действия НАТО и глобальной борьбе за социальную справедливость, борьбу с нищетой и более справедливую торговлю». «Трампа здесь не ждут. Вместе с общественными движениями мы будем сопротивляться», — подчеркивается в заявлении.
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