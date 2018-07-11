Левые в Европарламенте призвали к роспуску НАТО

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселя.

" (НАТО) утратила срок годности с ее незаконными военными интервенциями от Афганистана до Ливии и возобновлением конфронтации с Россией ", — говорится в заявлении пятой по численности политической группы Европарламента, поступившем в РИА Новости.

По мнению парламентской фракции, политика президента США и правоцентристских правительств стран Европы нацелена «на разрушение основанного на послевоенных правилах многостороннего порядка». «Они предпочитают военное противостояние диалогу. Они подпитывают рост экстремистского национализма и ненавистнической риторики», — говорится в заявлении.

Фракция левых призвала к «прекращению действия НАТО и глобальной борьбе за социальную справедливость, борьбу с нищетой и более справедливую торговлю». «Трампа здесь не ждут. Вместе с общественными движениями мы будем сопротивляться», — подчеркивается в заявлении.