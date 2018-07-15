Олег Кашин: «Если любишь Россию, к ее недостаткам относишься с нежностью»

— Самой любимой, наверное, у всех всегда остается родная местность, а если у нее еще и туристические амбиции, то тут и думать не о чем. Я из Калининградской области , и ее балтийское побережье для меня с детства остается идеальным для отдыха.

Куршская коса, Калининградская область

Если уточнять координаты, то на первое место я поставлю Куршскую косу, о которой, наверное, многие знают. Это узкий песчаный полуостров между морем и заливом, дюны и лес, все очень здорово.

Олег Кашин на Балтийском побережье

Менее знаменита вторая точно такая же Балтийская коса — с другой стороны области.

Там, в отличие от Куршской, нет вообще никакой туристической инфраструктуры, зато рядом симпатичный город Балтийск , а на самой косе, помимо дюн и леса, есть еще так называемая гидрогавань — насколько я понимаю, уникальный комплекс немецких бетонных военных сооружений 1930-1940-х годов, дошедший до нашего времени в таком состоянии, что напоминает нечто античное.

Не замки, не кирхи, не старинные крепости, а именно эти ангары и мастерские я бы назвал главной антропогенной достопримечательностью Калининградской области.

Берег Балтийского моря в поселке Янтарный.

Но и на ту и на другую косу стоит съездить без ночевки, а если проводить на море несколько дней, то тут вне конкуренции поселок Янтарный. Там лучший в области пляж и, как я считаю, лучший в области отель. Не знаю, можно ли упоминать его название, но если да, то он называется «Шлосс», и это вполне уровень хорошей Западной Европы — я не думал, что в России бывают такие гостиницы.

— Если продолжать балтийскую тематику, то у нашей Куршской косы есть успешный близнец — ее литовская половинка и поселок Нида. Он прямо у российской границы, и его, наверное, я могу назвать лучшим курортом на Балтике вообще.

Также на том же море люблю эстонский остров Муху, соединенный дамбой с островом Сааремаа. Купаться там, может быть, не очень здорово, но для тихого и спокойного отдыха место идеальное.

А о пейзажах стоит сказать, что именно их часто писал художник Шишкин, то есть то, что мы благодаря его картинам привыкли считать Русью, на самом деле (во многих случаях) Эстония.

остров Джерси

Очень люблю швейцарскую Ривьеру: Монтре и окрестности. Я не лыжник, но электричка из Монтре в Гштаад — лучший поезд из всех, на каких я ездил, — по видам за окном. У кого есть британская виза, тем советую остров Джерси, а также север Шотландии, особенно остров Скай. Там совершенно «космические» пейзажи, я таких нигде не видел.

Остров Скай, Шотландия

— Но если ранжировать поездки по России, то на первое место я бы поставил Владивосток. Для меня это такой кармический двойник моего Калининграда, очень харизматичный и душевный город.

На втором месте — Нижний Новгород, образцовый русский город, каким он должен быть. Нижний Новгород и Владивосток в сумме дают такой русский Сан-Франциско , каким я его себе представляю (в оригинальном американском не был).

Нижний Новгород

— Если же говорить о чем-то странном или забавном в поездках — то да, есть что вспомнить, конечно. Однажды в городе Солигаличе Костромской области я снял комнату. Выяснилось, что хозяйка зарабатывает не только комнатами, но еще торгует чучелами птиц и искусственными цветами для кладбищ. Это довольно инфернальное сочетание, напоминающее то ли фильм «Психо», то ли что-то еще пострашнее, я не решился там ночевать, и в тот же вечер мы уехали в обычную гостиницу в Кострому

Выскажусь неромантично, но если есть скучная сетевая гостиница, то лучше выбрать ее, чем экзотику, которую следует потреблять в умеренных дозах.

Журналист и писатель Олег Кашин

Зато в городе Юрга Кемеровской области я очень хорошо пожил в номерах при бильярдном салоне. Подозреваю, что они предназначались для какого-то разврата, но и для того, чтобы просто спокойно пожить несколько дней в Сибири, оказались вполне пригодны.

А так-то — если любишь Россию, то и к ее недостаткам относишься с нежностью.

Люблю маленькие аэропорты в областных центрах, в которых после семидесятых добавилась только реклама.

В воронежском аэропорту была прекрасная фреска с историей Воронежской земли от русичей до советской власти. По-моему, эту картину уже закрасили, но я ее иногда вспоминаю.

По всем отзывам, как-то очень здорово в Сочи , и я склонен этому верить, но сам не был.

Из того, что видел сам, — Казань , бывал многократно с середины нулевых, и она на моих глазах превратилась если не в Барселону, то в Братиславу , что по нашим туристическим меркам очень неплохо.

Города России. Казань

— Хорошо там, где все естественно. Где можно вкусно поесть в кафе для дальнобойщиков, восхититься красотой старинных фресок даже в заброшенной (зато без стеклопакетов) церкви, посидеть на берегу реки, не вымощенном дешевой плиткой.

А плохо там, где местные (власти, бизнесмены, просто жители) вдруг решили, что туризм — это здорово, потому что сейчас приедет глупый московский жлоб с деньгами, и нужно сделать ему одолжение, забрав у него эти деньги и ничего толком не предоставив взамен.

Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера в Вологодской области

— Самые живописные виды — это Кирилло-Белозерский монастырь (Вологодская область) в любом ракурсе, колокольня в Калязине и вулканы на Камчатке. А еще — осколки «горнозаводской цивилизации» в Свердловской области Пермском крае : старинные заводы, башни, дома заводчиков и прочее в сочетании с уральской природой.

Осетинский пирог

— Самые вкусные блюда для меня — тоже российские. В Калининградской области в последние десять-пятнадцать лет общепит научился делать строганину из пеламиды. Очень хорошее блюдо, всем его рекомендую. Там же возродили так называемые кенигсбергские клопсы, это блюдо немецкое (но город-то наш) — гениальные мясные тефтели с анчоусом, очень вкусно. Осетинские пироги нужно есть в Осетии: то, что продается в Москве и Петербурге , тоже вкусно, но не обеспечивает полноты ощущений.

Еще мне кажется, что каждый россиянин должен попробовать жижиг-галнаш, чтобы по крайней мере лучше понимать чеченский народ, ну и тем более что это объективно вкусно.