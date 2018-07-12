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Организации помощи дементным больным призвали желающих стать донорами памяти
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Организации помощи дементным больным призвали желающих стать донорами памяти 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация помощи пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям Alzrus.org, российское представительство международной волонтерской организации поддержки людей с болезнью Альцгеймера Alzheimer’s Disease International (ADI) и сервис по продаже фотографий и видео из социальных сетей Lobster запустили благотворительную кампанию #memorydonation, чтобы повысить осведомленность людей о деменции — неизлечимом синдроме, для которого характерно поэтапное снижение когнитивных функций, в том числе утрата памяти. По данным ADI, с деменцией живут 50 млн человек в мире. О запуске кампании сообщается в пресс-релизе Alzrus.org.
Чтобы стать участником акции, необходимо зайти на площадку Lobster и авторизоваться через любую социальную сеть — Instagram, Facebook или Вконтакте. Далее партнеры предлагают опубликовать фотографию или видео в аккаунтах с хештегом #memorydonation. С этого момента контент будет доступен для покупки рекламными агентствами и СМИ. Средства, вырученные от продажи роликов и изображений, пойдут на развитие программ фонда Alzrus. Желающие могут поддержать кампанию, поставив рамку на аватарку в Facebook.
"Проблема деменции в России мало освещается, а мы существуем лишь на пожертвования небезразличных людей. Движение доноров памяти #memorydonation — один из первых шагов к тому, чтобы люди в нашей стране задумались над проблемой, — отметила президент Alzrus.org. Александра Щеткина. — Простая механика позволит каждому пожертвовать свои воспоминания, рассказать о болезни и собрать средства на помощь больным и родственникам по всему миру".
По данным ВОЗ, деменцию диагностируют у 10 млн человек ежегодно. Синдром, как правило, развивается у пожилых людей, но может возникнуть и в молодом возрасте. К деменции приводят различные болезни и травмы, а также особенности образа жизни. В группу риска входят люди, которые мало двигаются, неправильно питаются, курят и злоупотребляют алкоголем. К факторам развития болезни также относят социальную изоляцию, депрессии и отсутствие умственной активности.
Синдром развивается постепенно. Со временем человек теряет память, способность ходить и ориентироваться в пространстве. Так как пациент требует постоянного ухода и контроля, родственникам зачастую приходится оставлять работу, что сказывается на материальном положении семьи.
Материал предоставлен проектом "+1".
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