ОП РФ планирует задействовать весь «золотой фонд общественных наблюдателей» 9 сентября

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) РФ постарается задействовать полностью «золотой фонд общественных наблюдателей» в ходе предстоящего единого дня голосования 9 сентября. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Поскольку в единый день голосования пройдут выборы в меньшем количестве регионов [чем на президентских выборах], естественно, что наблюдателей, которые входят в золотой фонд, будет меньше. Но мы постараемся задействовать каждого наблюдателя [из 146 тыс. подготовленных] 9 сентября", — сказал Григорьев.

Он напомнил, что на прошедших в России 18 марта выборах главы государства система общественного контроля «показала себя на высоком уровне и стала одним из самых массовых проектов со стороны гражданского общества в стране». «Сейчас перед гражданским обществом стоит задача перенести уровень честности и прозрачности, который был на президентских выборах, на все выборы, которые будут проходить на территории страны», — добавил общественник.

"Полноценно закон об общественном наблюдении за выборами заработает со следующего года, но уже в настоящее время ряд регионов принял законы, которые позволяют это организовывать", — отметил Григорьев.

Он также напомнил, что наблюдение в предстоящий единый день голосования будет осуществляться так же, как и в ходе выборов главы государства. «Будет организована работа горячих линий, работа ситуационных центров», — пояснил он.

Столичные наблюдатели

Для столичной Общественной палаты выборы мэра 9 сентября станут определенной вехой, считает член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев , потому что в 2013 году именно с выборов мэра Москвы заработал штаб столичных общественных наблюдателей. «Уже в который раз будет образован штаб по наблюдению за выборами столичного градоначальника. Мы приглашаем в общественный штаб всех желающих, а также представителей политических сил, представителей кандидатов и представителей объединений наблюдателей», — сказал Ковалев.

Он напомнил, что в 2013 году в столице были «очень конкурентные выборы», поскольку они проходили на фоне массового недоверия к избирательному процессу. «Мы системой видеонаблюдения смогли завоевать доверие не только объединения наблюдателей, но и коллег, которые скептически относились к идее наблюдения на выборах», — пояснил Ковалев.

"Что касается предстоящих выборов, то здесь у нас появляется интересная история: у нас появляются экстерриториальные участки для голосования", — отметил общественник.

Он напомнил, что по этому поводу было много дискуссий, проводились опросы на портале mos.ru и силами МФЦ. «В результате мы определили, какие участки в теории могут быть актуальны для голосования москвичей за пределами столицы. Мы сейчас ожидаем утверждения этого перечня, и для нас это очень важный момент, потому что это шаг к модернизации голосования», — сказал Ковалев.

Кроме того, он подтвердил, что общественное наблюдение за выборами на экстерриториальных участках будет проводиться полноценно.

Калужская область, Тульская область и "У нас были изначально требования к этим участкам. Первое: мы заявляли, что их не должно было быть более 10% от общего количества. В результате, согласно плану, который пока что не утвержден, участки будут размещены в четырех субъектах РФ, помимо Москвы. Это Московская область Владимирская область ", — отметил он, добавив, что их итоговое количество составит 5,7% от общего числа в Москве.

"Второе, они все должны быть обеспечены системой видеонаблюдения, несмотря на сложности. Согласно законодательству, камеры мы не можем установить в больницах и СИЗО . После подсчетов, у нас 100% покрытие видеокамерами всех участков", — сказал Ковалев, добавив, что будет проделана определенная работа, для того, что бы председатель участковой избирательной комиссии, и его сотрудники были москвичами".

Самым важным, по мнению члена столичной ОП, является то, что на загородных избирательных участках будет возможна работа наблюдателей от Общественной палаты Москвы и будет соблюден принцип недопустимости удаления наблюдателя с данного участка. «У нас будет за этим следить особая миссия наблюдения, у нас будут работать выездные мобильные группы», — заключил он.

О законе, общественном наблюдении и выборах

4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Общественной палате РФ и общественным палатам субъектов РФ назначать наблюдателей при проведении выборов в органы госвласти регионов и местного самоуправления (МСУ). Данным законом устанавливается, что при проведении выборов президента РФ, выборов в органы госвласти регионов и МСУ наблюдателя могут назначить Общественная палата РФ и общественные палаты российских субъектов. Региональные общественные палаты при этом вправе делегировать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ.

В 2017 году в закон о выборах президента РФ были внесены поправки, разрешающие Общественной палате РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. ОП РФ могла назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию на всей территории страны, региональные палаты — на территории соответствующего региона. По данным федеральной ОП, на выборах президента России 18 марта 2018 года работали 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты.

В единый день голосования 9 сентября в 33 регионах России пройдут выборы губернаторов и заксобраний. Глав субъектов изберут в ходе прямых выборов в 22 регионах, еще в четырех руководителя выберут депутаты заксобраний. В 16 регионах состоятся выборы депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум административных центров. Также 9 сентября пройдет множество муниципальных выборов.