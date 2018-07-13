На Ямале запустят два новых комплекса по заготовке оленины

Приобретение модульных комплексов входит в план мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ, обеспечению благополучной эпизоотической обстановки на территории арктического региона.

В селе Белоярск в Приуральском районе уже монтируют комплекс, каркас и коробка здания собраны, рабочие заняты прокладыванием коммуникаций. Испытать комплекс планируется в сентябре. На начальном этапе оперативную техническую поддержку работ будут оказывать изготовители оборудования.

Второй модульный комплекс сейчас уже доставляется по воде в село Питляр (Шурышкарский район) из Екатеринбурга . Прибытие на место ожидается 15 июля.

Производительность каждого нового комплекса по заготовке оленины рассчитана на 100 голов в смену. Их запуск в эксплуатацию запланирован уже в этом сезоне — в заготовительную кампанию 2018 года.

Как отмечают в департаменте АПК региона, аналогичный комплекс был установлен в Тарко-Сале для совхоза «Верхне-Пуровский» в декабре 2017 года.

Все три комплекса по заготовке и первичной переработке северных оленей приобретены за счет средств областной программы «Сотрудничество». По своему устройству они аналогичны: это объекты контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Комплексы оснащаются электричеством, необходимым технологическим оборудованием и комнатами для персонала.

Комплекс в селе Питляр будет эксплуатировать муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское», в селе Белоярск — мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».