Ещё
На Ямале запустят два новых комплекса по заготовке оленины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале запустят два новых комплекса по заготовке оленины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Приобретение модульных комплексов входит в план мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ, обеспечению благополучной эпизоотической обстановки на территории арктического региона.
В селе Белоярск в Приуральском районе уже монтируют комплекс, каркас и коробка здания собраны, рабочие заняты прокладыванием коммуникаций. Испытать комплекс планируется в сентябре. На начальном этапе оперативную техническую поддержку работ будут оказывать изготовители оборудования.
Второй модульный комплекс сейчас уже доставляется по воде в село Питляр (Шурышкарский район) из Екатеринбурга. Прибытие на место ожидается 15 июля.
Производительность каждого нового комплекса по заготовке оленины рассчитана на 100 голов в смену. Их запуск в эксплуатацию запланирован уже в этом сезоне — в заготовительную кампанию 2018 года.
Как отмечают в департаменте АПК региона, аналогичный комплекс был установлен в Тарко-Сале для совхоза «Верхне-Пуровский» в декабре 2017 года.
Все три комплекса по заготовке и первичной переработке северных оленей приобретены за счет средств областной программы «Сотрудничество». По своему устройству они аналогичны: это объекты контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Комплексы оснащаются электричеством, необходимым технологическим оборудованием и комнатами для персонала.
Комплекс в селе Питляр будет эксплуатировать муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское», в селе Белоярск — мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».
Российская Газета: последние новости
Загадочные круги на полях оказались следами древних цивилизаций В Самаре украли трехтонную "пирамиду позора" от дома должника Какой будет авиация в будущем
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера92
Россияне скупают жилье в Турции69
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ
Россия назвала замену «Армате»196
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение