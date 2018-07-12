Занятия по восточным танцам состоятся в Спортивно-оздоровительном клубе «АС»

Сотрудники Спортивно-оздоровительного клуба «АС» пригласили посетить занятия по восточным танцам, которые стартуют с 14 июля.

Мероприятия организуют в рамках проекта «Московское долголетие».

— Таким образом мы вносим свой вклад в развитие программы для пенсионеров. В плохую погоду занятия будут проходить у нас в клубе, а в хорошую — на спортивной площадке рядом с ним, — сообщила сотрудник учреждения Татьяна Морозова

Она добавила, что урок проведет тренер-преподаватель Зарема Максимова.

Участников ждут по адресу: Бродников переулок, дом 19. Начало в 17:00. Чтобы присоединиться к занятиям, нужно записаться в клубе. Планируется, что тренировки будут проходить дважды в неделю.