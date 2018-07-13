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Голикова заверила, что Казань готова принять чемпионат WorldSkills-2019
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Голикова заверила, что Казань готова принять чемпионат WorldSkills-2019 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, отметила, что Казань готова принять чемпионат мира WordSkills в 2019 году.
"Я хотела бы еще раз заверить вас, что Российская Федерация готова к проведению чемпионата мира в Казани и к проведению Европейского мероприятия в Санкт-Петербурге в 2022 году", — сказала Голикова президенту WorldSkills Саймону Бартли на их совместной встрече в пятницу.
Также она отметила, что до 50% доводится доля колледжей, в которых демонстрационный экзамен в соответствии с требованиями WorldSkills является одной из форм итоговой аттестации, а также обеспечивается использование в системе среднего профессионального образования требований WorldSkills как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
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