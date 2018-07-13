Голикова заверила, что Казань готова принять чемпионат WorldSkills-2019

"Я хотела бы еще раз заверить вас, что Российская Федерация готова к проведению чемпионата мира в Казани и к проведению Европейского мероприятия в Санкт-Петербурге в 2022 году", — сказала Голикова президенту WorldSkills Саймону Бартли на их совместной встрече в пятницу.

Также она отметила, что до 50% доводится доля колледжей, в которых демонстрационный экзамен в соответствии с требованиями WorldSkills является одной из форм итоговой аттестации, а также обеспечивается использование в системе среднего профессионального образования требований WorldSkills как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.

Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа

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