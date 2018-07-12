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Прокуратура проверит сообщения о выброшенных в мусорные баки копиях паспортов в Уфе
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Прокуратура проверит сообщения о выброшенных в мусорные баки копиях паспортов в Уфе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Пятый канал
УФА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии начала проверку сообщений о выброшенных в мусорные баки копиях паспортов граждан России около одного из уфимских автосалонов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура республики организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях прав граждан на защиту персональных данных. Из видеоматериалов установлено, что в мусорные баки одного из уфимских автосалонов были выброшены копии паспортов граждан. По данным, приведенным в публикациях, указанные сведения могли оказаться в общем доступе по вине сотрудников автоцентра", — говорится в сообщении.
В рамках проверки, отметили в прокуратуре, планируется «дать оценку законности действий организации, осуществляющей обработку и хранение персональных данных граждан».
Ранее несколько местных СМИ сообщили, что в мусорных баках около автосалона было найдено около 100 копий паспортов.
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