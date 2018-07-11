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Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке
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Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке 

ИА «Сусанин» 11 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Камбарка. Удмуртия. Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Контракт на 30 млн рублей выиграло «Сарапульское дорожное предприятие».
«Заключение контракта с подрядчиком ожидается с 23 июля. А уже к концу июля предполагается приступить к работам», — уточнили в региональном офисе проекта.
Ремонт планируют закончить к 1 сентября. Дорожники должны будут привести в нормативное состояние 8 объектов протяженностью 5 км. Это участки улиц Карла Маркса, Озерная, Суворова, Манохина, Советская, б/б 136 и два участка улицы Азина (от Карла Маркса до Ленина и от улицы Первомайской до Гоголя).
На объектах ремонта в Камбарке, также как и на всех других участках, выполняемых по проекту, будет действовать пятиступенчатая система контроля качества.
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