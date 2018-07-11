Страны НАТО признали стратегическое значение партнерства с Россией

Государства НАТО не ищут конфронтации с Россией и открыты для стратегического диалога с ней. Такие положения содержатся в итоговом коммюнике первого дня саммита глав государств и правительств альянса, который стартовал в среду в Брюсселе . В целом участники встречи подтвердили взятый ранее курс на одновременное военное сдерживание России и ведение диалога с ней.

В документе утверждается, что «НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России». Страны блока «верят, что партнерство РФ и НАТО, основанное на уважении международного права и своих обязательств, будет иметь стратегическое значение». Участники также приветствовали контакты по военным каналам для повышения «предсказуемости и прозрачности» действий обеих сторон.