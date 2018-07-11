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Страны НАТО признали стратегическое значение партнерства с Россией
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Страны НАТО признали стратегическое значение партнерства с Россией 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Суть Событий
Государства НАТО не ищут конфронтации с Россией и открыты для стратегического диалога с ней. Такие положения содержатся в итоговом коммюнике первого дня саммита глав государств и правительств альянса, который стартовал в среду в Брюсселе. В целом участники встречи подтвердили взятый ранее курс на одновременное военное сдерживание России и ведение диалога с ней.
В документе утверждается, что «НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России». Страны блока «верят, что партнерство РФ и НАТО, основанное на уважении международного права и своих обязательств, будет иметь стратегическое значение». Участники также приветствовали контакты по военным каналам для повышения «предсказуемости и прозрачности» действий обеих сторон.
В тоже время, по оценке стран НАТО, «не готовых идти на компромиссы» относительно основополагающих принципов альянса, пока такое партнерство невозможно из-за отказа России изменить свой внешнеполитический курс, как того требуют западные страны. Участники саммита констатировали, что на данный момент приостановлено все гражданское и военное сотрудничество с Москвой. В заявлении утверждается, что действия России якобы угрожают евроатлантической безопасности.
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