Эксперт: Китай легко обойдется без торговли с США 

Андрей Островский рассказал НСН о стратегии КНР, которая поможет обойтись без убытков от торговой войны с Америкой.
Китай намерен подать иск в ВТО против Америки, в случае введения ими односторонних санкционных действий. Такая реакция КНР вызвана намерением американской стороны ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в $200 млрд В заявлении пресс-секретаря министерства коммерции КНР сообщается, что решение Америки шокировало китайскую сторону, передает Газета.ру.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН заявил, что у Китая есть все возможности для достойного ответа США.
«Войны обычно как начинаются, так и заканчиваются. Хотя 200 млрд долларов это довольно крупная сумма, это только треть торгового оборота двух стран. Если брать общий объем внешней торговли США и Китая, то это около 600 млрд долларов. Что касается Китая, то естественно им есть чем ответить», — рассказал эксперт.
Фан-зона: Из Китая с любовью и гимном Андрей Островский объяснил, что торговая война началась из-за дефицита Америки во внешней торговле с Китаем. По его словам, война этот попытка сравнять баланс.
«Китайская экономика сегодня, в отличие от американской, развивается более быстрыми темпами. Поэтому Китай может легко обойтись и без торговли с Америкой. На сегодняшний день доля США в общем объеме внешней торговли Китая составляет примерно 10-12%, но она может и сократиться. Не случайно КНР с 2013 года начала развертывать инициативу «Один пояс и один путь», которая нацелена на открытие новых рынков, новых торговых партнеров и увеличение объемов торговли с другими странами, помимо США и Евросоюза, хотя последний на данном этапе является самым крупным торговым партнером страны», — объяснил собеседник НСН.
Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Трамп также обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности США на сотни миллиардов долларов, передает RT.