Арабы вступают в афганскую войну

Катар и Два региональных соперника, ведущих друг против друга дипломатическую войну, готовятся к развёртыванию войск в Афганистане под эгидой коалиции НАТО Объединённые Арабские Эмираты получили согласие от афганского Совета национальной безопасности, но окончательное решение о вступлении ближневосточных государств в одну из самых длинных современных войн должно быть принято в Брюсселе

На саммите Североатлантического альянса, который открылся в Брюсселе 11 июля, тема катарско-эмиратского участия будет одной из тем министерских встреч. В то же время натовские чиновники пока отказываются конкретизировать, какие контингенты выделят Абу-Даби Доха и какова их предполагаемая миссия. Предполагается, что обе страны Персидского залива сосредоточат свое внимание на подготовке и консультировании афганских сил. Катарские военно-транспортные самолеты с января 2018 года начали выполнять операции по снабжению многонационального контингента в Афганистане, «обеспечивая материально-техническую поддержку кампании по борьбе с терроризмом». Ранее Катар играл определённую роль в афганском конфликте, открыв отделение «Талибан» (запрещено в РФ ) в Дохе, но в рамках переговорного проекта США с движением.

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В январе 2018 года в штаб-квартире НАТО военные Катара подписали рамочное соглашение о безопасности с военным блоком. В июне вице-премьер правительства, госминистр по делам обороны Халед бен Мухамммед аль-Атыйя заявил, что Катар видит вступление в НАТО в качестве одной из основных стратегических целей. Кроме того, эмират способен разместить на своей территории центры Североатлантического альянса.

Несмотря на наличие на территории Катара военной базы ВВС США Аль-Удейд, стремление Дохи повысить гарантии своей безопасности в условиях блокады со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ и ряда других стран вполне объяснимы. Другое дело, что политические заявления не всегда стыкуются с реальной действительностью: в соответствии с Вашингтонским договором, он же Североатлантический договор — документ об основании НАТО, на членство в альянсе могут претендовать только европейские страны. Очевидно, Доха с помощью афганской повестки пытается продемонстрировать свою значимость на международной арене, точно также, как и ОАЭ стремятся усилить свои позиции, тем более что у Абу-Даби это неплохо получается в том же Йемене , где все успехи коалиции эмиратцам фактически удалось обратить в нужное для себя русло.

Окончательное решение о вводе войск в Афганистан следует за установлением беспрецедентного режима прекращения огня между талибами и афганскими правительственными силами, которое началось 11 июня и совпало с мусульманским священным месяцем Рамадан. И хотя президент Афганистана Ашраф Гани сначала объявил об одностороннем продлении соглашения о прекращении огня, а в конце июня заявил об окончании, мирная пауза стала самой длинной за многолетний конфликт. Американские и коалиционные силы в Афганистане не совершили ни одного воздушного удара против целей талибов в течение двух недель.

Кирилл Семенов , руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД:

Стремящиеся играть ведущие роли в исламском мире Доха и Абу-Даби хотят увеличить собственную роль и в процессе афганского урегулирования. В нынешней ситуации, когда можно говорить о том, что всё идёт к постепенному налаживанию диалога между Кабулом и «Талибан», военное присутствие в этой стране является важным фактором, подкрепляющим политическое участие. При том, что само развёртывание сил в этой стране ещё не значит, что катарцы или эмиратцы будут задействованы в операциях против талибов.