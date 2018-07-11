Сепаратисты Пуэрто-Рико выступили против вступления в состав США

Сепаратисты Пуэрто-Рико направили в американский конгресс обращение с протестом против внесённого ранее законопроекта о принятии острова в состав США в качестве 51-го штата. Об этом рассказал RT Лидер движения «Суверенное государство Боринкен» Рамон Ненадич.

Как говорится в письме организации в конгресс (есть в распоряжении RT), предложение включить остров в состав США противоречит мнению большинства пуэрториканцев.

«Как показал референдум о статусе Пуэрто-Рико 2012 года, присоединения к США хотят лишь 44% его населения. В 2017 году из-за бойкота со стороны оппозиции в аналогичном референдуме приняли участие всего 22% (по другим данным 22,99%. — RT) избирателей. Результаты обоих референдумов были подтасованы в пользу присоединения к США, что было признано как в Пуэрто-Рико, так и в Соединённых Штатах», — говорится в обращении.

В тексте обращения в конгресс сепаратисты также делают отсылку к истории.

«США поставили Пуэрто-Рико в намного более тяжёлое и угнетённое колониальное положение, чем то, в каком мы были при испанском владычестве. Вместо «защиты» и «процветания» нам навязали порабощение, угнетение и экономическую эксплуатацию», — говорится в письме.

Ранее стало известно о том, что конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата Пуэрто-Рико. Документ был внесён представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и ещё 37 конгрессменами.