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Сепаратисты Пуэрто-Рико выступили против вступления в состав США
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Сепаратисты Пуэрто-Рико выступили против вступления в состав США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Сепаратисты Пуэрто-Рико направили в американский конгресс обращение с протестом против внесённого ранее законопроекта о принятии острова в состав США в качестве 51-го штата. Об этом рассказал RT Лидер движения «Суверенное государство Боринкен» Рамон Ненадич.
Как говорится в письме организации в конгресс (есть в распоряжении RT), предложение включить остров в состав США противоречит мнению большинства пуэрториканцев.
«Как показал референдум о статусе Пуэрто-Рико 2012 года, присоединения к США хотят лишь 44% его населения. В 2017 году из-за бойкота со стороны оппозиции в аналогичном референдуме приняли участие всего 22% (по другим данным 22,99%. — RT) избирателей. Результаты обоих референдумов были подтасованы в пользу присоединения к США, что было признано как в Пуэрто-Рико, так и в Соединённых Штатах», — говорится в обращении.
В тексте обращения в конгресс сепаратисты также делают отсылку к истории.
«США поставили Пуэрто-Рико в намного более тяжёлое и угнетённое колониальное положение, чем то, в каком мы были при испанском владычестве. Вместо «защиты» и «процветания» нам навязали порабощение, угнетение и экономическую эксплуатацию», — говорится в письме.
Ранее стало известно о том, что конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата Пуэрто-Рико. Документ был внесён представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и ещё 37 конгрессменами.
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