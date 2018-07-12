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«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам 158,5 миллиона рублей
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«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам 158,5 миллиона рублей 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернули стоимость свыше 24 тысяч билетов на общую сумму 158,5 миллиона рублей, сообщил в четверг перевозчик.
"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозчик заверял, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. Однако областное управление Роспотребнадзора сообщило в среду, что помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.
"По состоянию на 9 июля 2018 года АО «Саратовские авиалинии» осуществило выплаты стоимости более 24 тысяч авиабилетов на общую сумму 158,5 миллиона рублей… АО «Саратовские авиалинии» прилагает все усилия в целях полного выполнения своих обязательств по возврату стоимости отмененных перевозок", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в настоящее время перевозчику поступило свыше 10 тысяч заявлений и претензий, которые фиксируются и обрабатываются.
"После сверки задолженности заявления и претензии удовлетворяются в возможно короткие сроки… Приносим свои извинения за возможную задержку выплат, связанную исключительно с обработкой и сверкой поступивших заявлений и претензий вручную сотрудниками АО «Саратовские авиалинии», — отмечается в сообщении.
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