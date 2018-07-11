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В Иране потерпел крушение истребитель
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В Иране потерпел крушение истребитель 

Российская Газета 1 час назад
В Иране разбился истребитель вооруженных сил F-4.
Он выполнял патрулирование в небе над городом Чабахар на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Экипаж воздушного судна успешно катапультировался.
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