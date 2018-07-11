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Завод по переработке льна в Глазове планируется запустить к осени 2019 года
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Завод по переработке льна в Глазове планируется запустить к осени 2019 года 

ИА «Сусанин» 11 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Завод по глубокой переработке льна в Глазове начнет работу к осени 2019 года. Как сообщает пресс-служба городских властей, проект обсудили в минсельхозе Удмуртской Республики.
«Проект получил поддержку министерства. Были даны поручения по подготовке заключения профильного министерства о соответствии проекта статусу «Приоритетного проекта Удмуртской Республики», а также плана мероприятий по реализации проекта», — говорится в сообщении.
Средства на запуск производства выделит инвестор. Стоит отметить, что проект одновременно заявлен в программы ТОСЭР и Фонда развития предпринимательства.
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