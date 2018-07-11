Инвестиции в общественную инфраструктуру обсудили на Иннопроме-2018

Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов принял участие в работе круглого стола на тему «Инвестиции в общественную инфраструктуру: новые подходы к созданию и модернизации на условиях государственно-частного партнерства» — он прошел в рамках деловой программы Иннопрома-2018. Руководитель энергокомпании поделился опытом работы предприятия в этой сфере. Напомним, дочернее предприятие компании — ОАО «ОТСК» — на данный момент является крупнейшим в регионе концессионером в жилищно-коммунальном комплексе.

— Сегодня концессия — это один из самых действенных и эффективных механизмов ГЧП. На сегодняшний день ОТСК реализует два крупных концессионных соглашения с правительством Свердловской области в сферах тепло— и водоснабжения — они были подписаны в марте этого года сроком на 7 лет. Мы уже приступили к исполнению своих обязательств, все указанные мероприятия будут выполнены. Общий объем частных инвестиций в развитие этой инфраструктуры составит порядка 350 миллионов рублей, — рассказал Дмитрий Буданов.

В концессионные соглашения включен 1621 объект тепло— и водоснабжения на территории 8 муниципальных образований. Соглашения предусматривают как строительство новых объектов, так и модернизацию существующих. Так, ОТСК установит блочно-модульные котельные и теплопункты на территории 3-х муниципальных образований, реконструирует более 45 км тепловых сетей во всех территориях присутствия, в 7 городах будет идти поэтапная модернизация котельных и насосного оборудования. В сфере водоснабжения запланированы капитальный ремонт более 22 км сетей, строительство контактного резервуара, обустройство санитарных зон и обновление насосных групп.

— Сегодня износ имущества, которое мы эксплуатируем по концессионным соглашениям, достигает 90%. Эти мероприятия позволят повысить надежность коммунальных систем, снизить аварийность в сетях, что, в конечном итоге, скажется на качестве оказываемых услуг, — отметил генеральный директор «Облкоммунэнерго».