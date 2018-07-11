Шойгу рассказал, почему хочет подарить глобус американским коллегам

«У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны. Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине , меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде», — заявил он в интервью итальянской газете «Il Giornale».

В то же время Шойгу считает: только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения. Министр призвал европейские государства задействовать все свое влияние на украинские власти для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны.

Он напомнил, что Запад собирался дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью гибридной войны, но потерпел неудачу. «Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией », — пояснил глава оборонного ведомства РФ.

Вообще, по его мнению, напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона вызваны не агрессивными действиями России, как это утверждают в США , а позицией американских элит, поделивших мир на «свои» и «неправильные» страны. «Мне, как президенту Русского географического общества , давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими „противники Америки“ находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России. Мы их, что ли, должны оборонять?» — недоумевал Шойгу. Он добавил, что Россия всегда будет препятствовать неоколониальной стратегии США, нацеленной на ослабление законных правительств.

Шойгу напомнил, что неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить проблемы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока не готовы к такому диалогу. «Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами», — сообщил министр и уточнил, что такие переговоры в первую очередь нацелены на исключение военного конфликта между ядерными державами. Между тем, США, по словам Шойгу, готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и уже нарушают эти соглашения, разместив в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные обстрелять крылатыми ракетами «Томагавк» почти всю европейскую часть России.

Румынии и Все это, по мнению нашего министра, вызвано тем, что Москва воспринимается в Вашингтоне не как союзник, а как угроза доминированию США. Отсюда — и упомянутое выше стягивание к границам РФ новых сил. Шойгу отметил увеличение контингентов НАТО в Прибалтике, Польше Болгарии с 2 до 15 тыс. человек с возможностью их наращивания до 60 тысяч. А также упомянул сделанное во вторник заявление главы альянса Йенса Столтенберга о планах с 2020 года поддерживать в Европе 30 батальонов и 30 эскадрилий авиации, готовых развернуться за 30 дней. «Все это происходит непосредственно у западных границ России», — заявил министр обороны РФ.

А вот как он оценил действия Соединенных Штатов в Сирии : «Трудно отделаться от впечатления, что основной целью США в Сирии является стремление не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии».

Отвечая на вопрос итальянского издания о возможных поставках Дамаску зенитных ракетных систем С-300, Шойгу сказал, что Москва пока не получала соответствующего обращения из Сирии. Вместе с тем, глава Минобороны РФ подчеркнул, что это средство ПВО является оборонительным оружием и не может представлять прямую угрозу чьей-либо национальной безопасности. Шойгу напомнил, что несколько лет назад по просьбе Израиля и некоторых западных стран Россия отказалась поставлять в Сирию С-300. «Сегодня, после агрессии США, Великобритании Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО, мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса», — заявил министр.

Высказался он и военно-техническом сотрудничестве России с Китаем , на который приходится около 12 процентов оружейного экспорта РФ. Шойгу подчеркнул, что между нашими странами «существуют многолетние дружеские, стратегические отношения, развивается сотрудничество во многих сферах, в том числе и по линии военных ведомств, что в интересах обоих государств». В качестве примера он привел совместные маневры «Морское взаимодействие» и учения по воздушно-космической безопасности. «При этом наша совместная деятельность в этой сфере, в отличие от учений, проводимых НАТО и ЕС в Европе, носит исключительно оборонительный характер», — отметил министр обороны России.