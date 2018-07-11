Шойгу: американцы собирают солдат у российских границ

У наших границ американцы начали создавать военные группировки и базы. Соответствующее заявление министра обороны России Сергея Шойгу приводит Интерфакс . По словам министра, США прикрывают свои действия якобы «защитой от противников на Дальнем и Ближнем Востоке».

— Мне как президенту Русского географического общества очень хочется подарить коллегам из США глобус, чтобы они посмотрели на него и пояснили,

почему заявленные ими «противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так и жмутся к границам нашей страны? Мы их, что ли, должны оборонять? — прокомментировал ситуацию Сергей Шойгу журналистам итальянского издания «Il Giornale».

Министр обороны также рассказал, что американцы уже делали нечто подобное в начале двухтысячных. Например, в 2002 году под предлогом «угрозы» ракетного нападения со стороны Ирана Северной Кореи Белый дом в одностороннем порядке вышел из договора об ограничении систем противоракетной обороны, начав размещать свои радары и противоракетные установки в непосредственной близости от российских границ.

Также США спровоцировали расширение НАТО к границам России, несмотря на обещания, которые были даны руководителям СССР еще во время процесса объединения Германии . По словам Шойгу, с середины девяностых годов американцы уверяли, что никаких обещаний не было. Однако недавно Агентство национальной безопасности США рассекретило архивные документы, которые подтверждают обратное.