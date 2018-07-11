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В СФ назвали тщетными попытки США надавить на ЕС в вопросе «Северного потока-2»
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В СФ назвали тщетными попытки США надавить на ЕС в вопросе «Северного потока-2» 

Говорит Москва 2 часа назад
В частности, Германию он назвал заложницей Москвы.
Как заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Калашников, за заявлениями президента США стоит чисто коммерческий интерес.
«США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа», — сказал сенатор. «Расчётливый немецкий бюргер на это никогда не согласится, ФРГ не станет выходить из „Северного потока-2“, — подчеркнул Калашников. По его словам, проект будет реализовываться, „хотя и не без проблем“.
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