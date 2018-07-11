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Guardian: Великобритания увеличивает численность своих военнослужащих в Афганистане
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Guardian: Великобритания увеличивает численность своих военнослужащих в Афганистане 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Лондон накануне саммита НАТО (11-12 июля) принял решение направить в Афганистан 440 военнослужащих, доведя численность британского контингента в этой стране почти до 1100 человек.
Об этом сообщает в среду газета The Guardian, которая приводит выдержки из готовящегося выступления премьер-министра Терезы Мэй на встрече лидеров стран альянса в Брюсселе.
"НАТО имеет сейчас такое же жизненно важное значение, как и в прошлом, — говорится в заявлении главы британского кабинета. — Альянс может полагаться на Великобританию, которая показывает пример не только в уровне ассигнований на оборону (2% от ВВП), но и в предоставлении самых современных возможностей для операций по всему миру".
Как пояснили ранее в минобороны Соединенного Королевства, Лондон «сохраняет приверженность миссии НАТО по поддержанию мира, не связанной с боевыми действиями».
Великобритания ввела войска в Афганистан в октябре 2001 году с санкции резолюции СБ ООН, учредившей Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF). С 2003 года МССБ переданы под командование НАТО. В общей сложности более 140 тыс. британских военных прошли службу в Афганистане, а еще пять лет назад контингент Соединенного Королевства по числу военнослужащих уступал лишь американскому и насчитывал почти 10 тыс. человек.
С 2001 года в Афганистане погибли более 450 военных Великобритании. Всего МССБ потеряли свыше 3 тыс. 500 солдат и офицеров.
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