Информацию о дате получения документа в центре госуслуг теперь можно узнать у робота-помощника

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Виртуальный оператор начал информировать о готовности документов, которые можно получить через центры госуслуг. Робот-помощник подскажет, когда можно забрать из офиса новый загранпаспорт, социальную карту, водительское удостоверение и еще несколько десятков других документов. Робот дает консультации по телефону единой справочной службы правительства Москвы : +7 (495) 777-77-77», — говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы получить нужную информацию, необходимо в телефонном разговоре назвать номер заявления, полученный ранее при оформлении услуги.

«Как правило, чтобы узнать о сроках, сотрудники контакт-центра соединяют абонента с работником офиса «Мои документы» того района, где он оформил услугу. Но при общении с роботом информация во всех базах проверяется автоматически, процесс поиска идет быстрее», — приводятся в сообщении слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого

В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что сейчас виртуальный помощник принимает 30% звонков по любым вопросам, которые поступают на линию. Робот способен общаться с абонентами по сложному алгоритму, задавать дополнительные вопросы, распознавать эмоции. К примеру, если на вопрос робота «Что вас интересует?» абонент ответит: «Готовность документа», помощник уточнит, о каком конкретно документе идет речь. Если в начале диалога роботу сказать «загранпаспорт», то он спросит, нужно ли ему рассказать о том, как получить загранпаспорт, или назвать дату, когда можно забрать готовый документ из центра госуслуг.

«Виртуальный оператор принимает обращения горожан с июня прошлого года. Помимо ответов на вопросы о готовности документов, робот дает справку о расписании работы центров «Мои документы» и их адресах, графике отключения горячей и холодной воды, подскажет контакты управляющей компании, соединит с ключевым специалистом определенного района при вопросах, связанных с оплатой услуг ЖКХ. Виртуальный помощник принимает звонки круглосуточно и без выходных», — заключили в материале.