Ещё
На гребне волны: житель Волгограда на ледянке «покорил» потоп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На гребне волны: житель Волгограда на ледянке «покорил» потоп 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В социальных сетях появилось видео необычного развлечения не побоявшегося потопа жителя города.
Из-за выпавшей за несколько часов полуторамесячной нормы осадков в Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако, потоки воды, превратившие его в Венецию, не всех заставили падать духом.
В социальных сетях появилось видео одной из улиц города, сильно затопленной мутными водами. Виднеются припаркованные автомобили, малочисленные жители пытаются заниматься своими делами, не отвлекаясь на потоп. Тишина и журчание воды не предвещают ничего особенного, однако неспешное бытие затопленного двора нарушает один из его обитателей.
В один из моментов, на видео появляется мужчина, решивший проехаться по водной глади как в аквапарке. Приспособив для этого ледянку, он прокатился по улице от начала до конца. Аттракцион явно оказался не настолько захватывающим, как мог бы быть, но, несмотря на это, добравшись до конца дороги, мужчина взял в руки ледянку и отправился за повторной дозой адреналина.
Напомним, ранее на Волгоград за несколько часов обрушилась полуторамесячная норма осадков. Потоки воды, которые не ушли в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, из-за чего на дорогах и трамвайных путях появились грунтовые наносы.
ТК «Звезда»: последние новости
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрия» с необычного ракурса Лидер «Агаты Кристи» признался в любви к Крыму Масштабные учения десантников прошли под Рязанью
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина371
Грудинин развелся49
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»387
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией102
Трамп разозлился на Путина из-за видео187
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение