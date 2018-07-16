На гребне волны: житель Волгограда на ледянке «покорил» потоп

В социальных сетях появилось видео необычного развлечения не побоявшегося потопа жителя города.

Из-за выпавшей за несколько часов полуторамесячной нормы осадков в Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако, потоки воды, превратившие его в Венецию , не всех заставили падать духом.

В социальных сетях появилось видео одной из улиц города, сильно затопленной мутными водами. Виднеются припаркованные автомобили, малочисленные жители пытаются заниматься своими делами, не отвлекаясь на потоп. Тишина и журчание воды не предвещают ничего особенного, однако неспешное бытие затопленного двора нарушает один из его обитателей.

В один из моментов, на видео появляется мужчина, решивший проехаться по водной глади как в аквапарке. Приспособив для этого ледянку, он прокатился по улице от начала до конца. Аттракцион явно оказался не настолько захватывающим, как мог бы быть, но, несмотря на это, добравшись до конца дороги, мужчина взял в руки ледянку и отправился за повторной дозой адреналина.

Напомним, ранее на Волгоград за несколько часов обрушилась полуторамесячная норма осадков. Потоки воды, которые не ушли в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, из-за чего на дорогах и трамвайных путях появились грунтовые наносы.