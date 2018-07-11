Шойгу заявил, что в диалоге России и США заинтересованы народы всего мира

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что в диалоге между российской и американской сторонами заинтересованы народы всего мира.

Отвечая на вопрос о существовании «красных линий», которые нельзя переходить, министр отметил, что военная доктрина России предельно ясна.

«И суть её — недопущение любых конфликтов. Наши официальные подходы к применению военной силы достаточно ясно и полно раскрыты. Несмотря на мой пост, я убеждён, что любые вопросы можно и нужно решать, избегая использования военной силы», — указал он.

Он добавил, что неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом.

«Но американцы пока не готовы к такому диалогу, хотя, уверен, что в этом заинтересованы не только народы России и США , но и всего остального мира», — отметил он.

По его словам, в настоящее время работает исключительно канал связи между генеральными штабами двух стран, с помощью которого идут переговоры.

«И в первую очередь они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами», — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что напряжение в отношениях с США искусственно нагнеталось американскими элитами.