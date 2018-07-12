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Более 80 млрд рублей инвестируют в безопасность Московского и Омского НПЗ до 2020 года
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Более 80 млрд рублей инвестируют в безопасность Московского и Омского НПЗ до 2020 года 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
На обеспечение промышленной безопасности Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов направят более 80 миллиардов рублей в период с 2010 по 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».
Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер рассказал, что в настоящее время на предприятии проводится масштабная модернизация. «Все наши технологические объекты, как новые, так и действующие, оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности», — подчеркнул он. По словам гендиректора, весь персонал Московского НПЗ не только обладает необходимыми знаниями для работы с цифровыми системами управления, но и разделяет ценности безопасного и бережного производства. «Важно, что обучение для работы на „Евро+“ задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли», — добавил Зубер.
Ранее представители Ростехнадзора высоко оценили уровень промышленной и экологической безопасности Омского НПЗ. В ходе посещения предприятия они обратили особое внимание на современные технологии цифрового управления. «Практики, которые применяет предприятие в этой области, могут стать стандартом для всей нефтехимической отрасли», — отметила замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова,
С 2010 по 2020 год в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ планируют инвестировать свыше 80 миллиардов рублей. Такие цифры назвал заместитель генерального директора по логисте переработке и сбыту компании Анатолий Чернер. По его словам, значительная часть этих средств идет на развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов. Работа сотрудников компании, подчеркнул Чернер, направлена на обеспечение «безопасности людей, окружающей среды, производственных активов».
Уточняется, что на первом этапе модернизации Московского и Омского НПЗ, возвели или реконструировали ключевые технологические установки. Они позволяют заводам полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства.
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