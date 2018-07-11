Мосгосстройнадзор в январе-июне оштрафовал застройщиков инженерной инфраструктуры на 21,5 млн руб.

Штрафы на 21,5 млн руб. наложил Мосгосстройнадзор на столичных строителей в ходе проверок строящихся объектов инженерной инфраструктуры в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.

«В I полугодии 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 720 проверок на объектах инженерной инфраструктуры города. По результатам проверок участникам строительства выдано 304 предписания об устранении нарушений, оформлено 474 протокола об административном правонарушении, наложены штрафные санкции на общую сумму 21,5 млн руб. Большая часть нарушений устранена в кратчайшие сроки, остальные находятся на контроле комитета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что введено в эксплуатацию 12 объектов инженерной инфраструктуры, среди которых: инженерное обеспечение развития территории Олимпийского комплекса «Лужники», пятый этап: сети связи для БСА «Лужники» и объектов для проведения ЧМ-2018 (ЦАО, Хамовники); сети, сооружения инженерно-технического обеспечения и дороги второй очереди комплексной застройки территории по адресу: поселение Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское; дороги, инженерные коммуникации и сооружения в составе многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой. Вынос канализационного коллектора, Волоколамское шоссе, вл. 67 (СЗАО).

«Совместно со специалистами подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») выполнено 108 выездов на объекты инженерной инфраструктуры, проведено 414 испытаний. Специалисты центра экспертиз методами инструментального контроля и лабораторных исследований провели работы по определению качества бетонных смесей, их соответствия заявленному классу бетона, соответствия толщины защитного слоя бетона и шага армирования в конструкциях, проконтролировали укладку конструктивных слоев дорожных одежд, устройство оснований и земляные работы», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты оценивали качество сварных соединений конструкций и соответствие класса и марки стали требованиям технических регламентов и проектной документации, а также соответствие фоновых значений мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД) на селитебной, жилой и производственной территории требованиям технических регламентов и проектной документации.