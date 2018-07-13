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Омский хлеб может подорожать из-за дорогого топлива
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Омский хлеб может подорожать из-за дорогого топлива 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Сейчас из-за погоды на омских полях, где растет пшеница, много вредителей и сорняков. Сегодня, 13 июля, прошла пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова. У него поинтересовались, не приведет ли сложная посевная с дождями и холодом к удорожанию хлеба.
Министр настроен оптимистично.
— Хотим получить урожай не менее трех миллионов тонн, предпосылки для этого есть. В Омской области много вредителей, болезней, сорняков, потому что влаги хватало. Но сейчас посевы вовремя обрабатывают и готовят к уборке. На юге России засухи, в Сибири — переувлажнение, есть опасение, что в России не соберут даже 100 тыс. тонн, — считает он.
По словам Максима Чекусова, федерация приняла решение о выкупе зерна для фонда, поэтому регион продает свое зерно 2009-2013 годов.
— На 50 тыс. тонн зерна хлебопекарного качества у нас уже есть заявки, еще около 440 тыс. тонн хранится в регионе, — рассказал министр.
Он добавил, что Омская область за первый квартал 2018 года вывезла на экспорт больше зерна, чем за весь прошлый год.
— Меня больше беспокоит рост цен на ГСМ — эта составляющая может повлиять уже на цену хлеба, который будет на полке. Но наконец принято решением правительством РФ на выделение дополнительных средств на компенсацию затрат по ГСМ. Всего по РФ выделено 5 млрд руб., из них 204 млн руб. — для Омской области. Облбюджет софинансирует еще 33 млн руб. Аграрии должны будут в ближайшее время получить 237 млн руб. на компенсацию затрат на ГСМ, — добавил Максим Чекусов.
Он пояснил, что на средства смогут претендовать все, кто занимается растениеводством.
Кроме того, 700 млн руб. выделено на погектарную поддержку.
— Конечно, хотелось бы, чтобы их было значительно больше, но и это — хорошие деньги, мы изначально на них и не рассчитывали. Это шаг навстречу селянам, не только топливо подорожало, но и кредиты у многих, — считает Чекусов.
Всего, по его словам, за год омские аграрии используют примерно 80 тыс. тонн дизельного топлива и 4 тыс. тонн бензина Аи-80. Совокупные затраты на ГСМ превышают миллиард рублей.
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