Студенты СибГУТИ на военных сборах отразили ночное нападение условного противника

По оценке командования 41-й общевойсковой армии ЦВО, студенты военной кафедры Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики демонстрируют глубокие технические знания, охотно осваивают навыки специалиста связи.

В ходе полевого лагерного сбора подразделений связи 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, который проходит в Новосибирской области , студенты военной кафедры Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики отразили ночное нападение условного противника на пункты управления.

В сборах принимают участие свыше 200 студентов-связистов. В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне полевого узла связи курсанты отразили нападение диверсионной группы условного противника, которая планировала вывести из строя специальную технику. Кроме того, студенты выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова (АК-74) и приняли участие в организации управления войсками по защищенным каналам кабельной и радиосвязи.

Полевой лагерный сбор подразделений связи Центрального военного округа проходит на полигонах в Сибири, Поволжье и на Урала. В нем задействовано свыше 3000 военнослужащих.