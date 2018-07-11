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Шойгу рассказал о стратегии, которую США реализуют во внешней политике
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Шойгу рассказал о стратегии, которую США реализуют во внешней политике 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США реализуют стратегию неоколониализма, уже апробированную в Ираке и Ливии, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Речь идет о стратегии неоколониализма, которую США уже апробировали в Ираке и Ливии и которая заключается в поддержке любых, даже самых диких идеологий для ослабления законных правительств", — сказал он.
По его словам, «затем используются инсценировки применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, и на последних этапах применяется военная сила для создания „управляемого хаоса“ с вольготными условиями выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями».
"Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных «стратегий», — подчеркнул Шойгу.
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