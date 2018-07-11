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Шойгу: Иран и Турция играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
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Шойгу: Иран и Турция играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Иран и Турция играют ключевую роль в стабилизации обстановки в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Иран, так же, как и Турция, исторически является одним из главных игроков в регионе и играет одну из главных ролей в решении вопроса стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию II Giornale.
Он напомнил, что именно Иран вместе с Россией и Турцией является одним из гарантов астанинского процесса, направленного на поиск соглашения по окончательному урегулированию конфликта в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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