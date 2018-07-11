Шойгу рассказал, почему на Западе Россию не воспринимают как союзника

"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", — сказал он.