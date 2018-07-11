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Шойгу рассказал, почему на Западе Россию не воспринимают как союзника
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Шойгу рассказал, почему на Западе Россию не воспринимают как союзника 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Восстанавливающую силы Россию на Западе воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", — сказал он.
В качестве примера таких недружественных действий Шойгу привел принятое в июне решение совета НАТО о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций и обеспечение оперативной переброски американских войск из США в Европу, а также увеличение контингента альянса в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с 2 до 15 тысяч человек с возможностью быстрого наращивания группировки до 60 тысяч военнослужащих.
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