Администрация Калуги сообщила о возможности отслеживать уборку улиц дистанционно

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 июля. / ТАСС /. Пилотный проект по внедрению цифрового мониторинга уборки улиц внедрят осенью в Калуге , сообщил ТАСС в среду глава городской администрации Дмитрий Разумовский.

"Идея заключается в том, чтобы сделать Калугу демонстрационным стендом, где компания [-оператор услуг ЖКХ] может показать результат работ при вполне конкретных условиях. Но мы идем немножко дальше — мы говорим о цифровизации. У компании есть комплексные решения, которые позволяют, в том числе вести мониторинг уборки улиц, настраивать различные процессы, производить взаиморасчет с подрядчиками. «Дорожная карта» для реализации пилотного проекта по уборке и мониторингу улично-дорожной сети будет разработана до начала осенне-зимнего периода", — сказал Разумовский на полях международной выставки ИННОПРОМ-2018.

По его словам, в планах городских властей выделить участок, который будет убирать техника завода «Меркатор Калуга», который выступает поставщиком техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства. Соглашение о сотрудничестве в коммунальной сфере между городской управой и компанией «Меркатор Калуга» было подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Исполнительный директор компании Руслан Попович отметил, что мониторинг состояния улично-дорожной сети будет происходить в автоматическом режиме, «реагирование на проблемы сократится в разы, работа всего коммунального флота станет полностью прозрачной».

Завод «Меркатор Калуга» запустили в мае 2016 года в индустриальном парке «Калуга-Юг». Производство создано совместно с концерном Bucher ( Швейцария ) и его подразделением — компанией Giletta ( Италия ). Совместные российские и иностранные инвестиции в предприятие составили около 500 млн рублей. Проектная мощность завода: 1 тыс. -1,3 тыс. машин с навесным оборудованием.