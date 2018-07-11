Ещё
Администрация Калуги сообщила о возможности отслеживать уборку улиц дистанционно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Калуги сообщила о возможности отслеживать уборку улиц дистанционно 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: Новости Калуги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению цифрового мониторинга уборки улиц внедрят осенью в Калуге, сообщил ТАСС в среду глава городской администрации Дмитрий Разумовский.
"Идея заключается в том, чтобы сделать Калугу демонстрационным стендом, где компания [-оператор услуг ЖКХ] может показать результат работ при вполне конкретных условиях. Но мы идем немножко дальше — мы говорим о цифровизации. У компании есть комплексные решения, которые позволяют, в том числе вести мониторинг уборки улиц, настраивать различные процессы, производить взаиморасчет с подрядчиками. «Дорожная карта» для реализации пилотного проекта по уборке и мониторингу улично-дорожной сети будет разработана до начала осенне-зимнего периода", — сказал Разумовский на полях международной выставки ИННОПРОМ-2018.
По его словам, в планах городских властей выделить участок, который будет убирать техника завода «Меркатор Калуга», который выступает поставщиком техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства. Соглашение о сотрудничестве в коммунальной сфере между городской управой и компанией «Меркатор Калуга» было подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.
Исполнительный директор компании Руслан Попович отметил, что мониторинг состояния улично-дорожной сети будет происходить в автоматическом режиме, «реагирование на проблемы сократится в разы, работа всего коммунального флота станет полностью прозрачной».
Завод «Меркатор Калуга» запустили в мае 2016 года в индустриальном парке «Калуга-Юг». Производство создано совместно с концерном Bucher (Швейцария) и его подразделением — компанией Giletta (Италия). Совместные российские и иностранные инвестиции в предприятие составили около 500 млн рублей. Проектная мощность завода: 1 тыс. -1,3 тыс. машин с навесным оборудованием.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
ТАСС: последние новости
Водоснабжение северных районов Геленджика затруднено из-за засухи ФАС наложила рекордный штраф за нарушения при выполнении гособоронзаказа Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковского
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками224
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала32
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение