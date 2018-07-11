Шойгу рассказал, как США используют «стратегию неоколониализма» для обогащения

Как отметил глава Минобороны РФ , Вашингтон уже опробовал этот метод в Ираке Ливии , создав «вольготные условия выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями».

США применяют «стратегию неоколониализма», поддерживая «даже самые дикие идеологии» для ослабления законных правительств в третьих странах. Такое мнение высказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Вашингтон уже опробовал этот метод в Ираке и Ливии, создав с помощью данной стратегии идеальные условия для получения возможности обогатить американскую экономику, отметил глава российского оборонного ведомства.

«Используются инсценировки применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, и на последних этапах применяется военная сила для создания «управляемого хаоса» с вольготными условиями выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями», — уточнил Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.