Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок С-300, заявил Шойгу 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов С-300, однако Россия готова обсудить этот вопрос, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С-300 — это комплекс оборонительного вооружения. Поэтому прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может. Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения. Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет", — сказал министр.
Шойгу отметил, что Россия готова вернуться к рассмотрению этого вопроса после «агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>