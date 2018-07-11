Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок С-300, заявил Шойгу

"С-300 — это комплекс оборонительного вооружения. Поэтому прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может. Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения. Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет", — сказал министр.

Великобритании и Шойгу отметил, что Россия готова вернуться к рассмотрению этого вопроса после «агрессии США Франции против Сирии , продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>