Шойгу рассказал о причинах напряженности между Москвой и Вашингтоном 

Напряженность в отношениях России и США существует из-за действий американских элит, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
«Часто с американской стороны мы слышим, что причиной этой ситуации является якобы «агрессивное» поведение России. Но мы считаем, что напряженность была искусственно установлена этими элитами», — сказал Шойгу.
По словам российского министра, военные вторжения США в различных регионах мира являются грубым нарушением международного права.
«Это неоколониалистская стратегия, уже применяемая в Ираке и Ливии. Она заключается в поддержке любой идеологии, даже самой жестокой, чтобы ослабить законное правительство. Затем используется предлог наличия в стране оружия массового уничтожения или гуманитарных бедствий, чтобы, в конечном счете, создать «контролируемый хаос», который обеспечивает условия для поглощения ресурсов американской экономикой через транснациональные корпорации. Россия, поддерживающая многополярный подход в международных отношениях, всегда будет препятствовать реализации этих «стратегий»», — добавил министр.