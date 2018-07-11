Шойгу рассказал о причинах напряженности между Москвой и Вашингтоном

Напряженность в отношениях России США существует из-за действий американских элит, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

«Часто с американской стороны мы слышим, что причиной этой ситуации является якобы «агрессивное» поведение России. Но мы считаем, что напряженность была искусственно установлена этими элитами», — сказал Шойгу.

По словам российского министра, военные вторжения США в различных регионах мира являются грубым нарушением международного права.