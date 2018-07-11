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Шойгу рассказал о причинах напряженности между Москвой и Вашингтоном
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Шойгу рассказал о причинах напряженности между Москвой и Вашингтоном 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Напряженность в отношениях России и США существует из-за действий американских элит, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
«Часто с американской стороны мы слышим, что причиной этой ситуации является якобы «агрессивное» поведение России. Но мы считаем, что напряженность была искусственно установлена этими элитами», — сказал Шойгу.
По словам российского министра, военные вторжения США в различных регионах мира являются грубым нарушением международного права.
«Это неоколониалистская стратегия, уже применяемая в Ираке и Ливии. Она заключается в поддержке любой идеологии, даже самой жестокой, чтобы ослабить законное правительство. Затем используется предлог наличия в стране оружия массового уничтожения или гуманитарных бедствий, чтобы, в конечном счете, создать «контролируемый хаос», который обеспечивает условия для поглощения ресурсов американской экономикой через транснациональные корпорации. Россия, поддерживающая многополярный подход в международных отношениях, всегда будет препятствовать реализации этих «стратегий»», — добавил министр.
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