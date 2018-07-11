Шойгу назвал основную цель американцев в Сирии

Действия Вашингтона в Сирии очень неоднозначны и не похожи на помощь жителям страны, считает министр обороны РФ . В подконтрольных США районах продолжается подготовка боевиков, а в освобожденных силами коалиции населенных пунктах не созданы условия для мирной жизни.

Действия США в Сирии заставляют задуматься о том, что основная цель Вашингтона — не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии. Об этом в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Он отметил, что присутствие американского военного контингента в Сирии не только незаконно по нормам международного права и законодательства США, но и не имеет никакого адекватного объяснения.

«Сначала речь велась о разгроме ИГИЛ*, затем о недопущении «возрождения» ИГИЛ , и наконец теперь делаются заявления о сохранении присутствия в Сирии для противодействия гипотетическому «иранскому влиянию»», — сказал Шойгу.

По словам министра, в подконтрольных Соединенным Штатам районам САР осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут борьбу с сирийской правительственной армией.

А во время борьбы возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, территория, занятая террористами, лишь увеличивалась, подчеркнул глава Минобороны РФ

«Заявляя о «светлых» целях и «добрых» намерениях, за последние годы со стороны США в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не было выделено ни цента помощи. Это касается даже освобожденной США и коалицией бывшей столицы ИГИЛ — Ракки, где до сих пор ежедневно на боеприпасах и минах, оставленных после массированных бомбардировок авиацией «международной коалиции», гибнут местные жители. Еженедельно их число измеряется десятками жизней, в том числе детей», — напомнил Шойгу.

При этом, подчеркнул министр, в районах, освобожденных от боевиков сирийскими военными, не было ни одного инцидента с участием мирных жителей: вся территория была разминирована, туда регулярно поставляется гуманитарная помощь и стройматериалы.

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.