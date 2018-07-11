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Шоцгу призвал снять напряженность между Ираном и Израилем с помощью диалога
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Шоцгу призвал снять напряженность между Ираном и Израилем с помощью диалога 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Напряженные отношения между Ираном и Израилем нужно разрешить через диалог, а не с помощью военной силы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности разрешения возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", — сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию II Giornale.
По его словам, использование военной силы любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке.
"В этой связи мы придерживаемся курса на мирное и дипломатическое урегулирование любых разногласий и рассчитываем, что обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность", — добавил министр обороны РФ.
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