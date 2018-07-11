Шоцгу призвал снять напряженность между Ираном и Израилем с помощью диалога

"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности разрешения возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", — сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию II Giornale.

По его словам, использование военной силы любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке.

"В этой связи мы придерживаемся курса на мирное и дипломатическое урегулирование любых разногласий и рассчитываем, что обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность", — добавил министр обороны РФ.