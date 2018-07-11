Шойгу исключил возможность прямого конфликта РФ и Украины 

ТАСС, 11 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной, отметив, что только безусловное выполнение Киевом Минских договоренностей позволит избежать «геноцида русского населения» страны.
"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал он в интервью итальянскому изданию Giornale, опубликованном в среду.
Министр при этом подчеркнул, что «только безусловное выполнение Киевом Минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения». «К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», — сказал Шойгу.
"При этом Киевом полностью отвергается возможность диалога с Донецком и Луганском, без которого урегулирование кризиса попросту невозможно. Разумеется, наша страна реагирует на сложившуюся ситуацию, постоянно призывая Киев к выполнению Минского комплекса мер", — отметил глава российского военного ведомства.