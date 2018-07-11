Ещё
Шойгу исключил возможность прямого конфликта РФ и Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу исключил возможность прямого конфликта РФ и Украины 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 11 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной, отметив, что только безусловное выполнение Киевом Минских договоренностей позволит избежать «геноцида русского населения» страны.
"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал он в интервью итальянскому изданию Giornale, опубликованном в среду.
Министр при этом подчеркнул, что «только безусловное выполнение Киевом Минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения». «К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», — сказал Шойгу.
"При этом Киевом полностью отвергается возможность диалога с Донецком и Луганском, без которого урегулирование кризиса попросту невозможно. Разумеется, наша страна реагирует на сложившуюся ситуацию, постоянно призывая Киев к выполнению Минского комплекса мер", — отметил глава российского военного ведомства.
Шойгу выразил надежду, что европейские страны, в первую очередь участницы нормандского формата (помимо России и Украины, в нем участвуют Германия и Франция), «смогут задействовать все свое влияние на украинские власти для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».
ТАСС: последние новости
Водоснабжение северных районов Геленджика затруднено из-за засухи Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии в 2018 году
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму143
Дело грузинского пастуха получило новый поворот25
Центр Киева блокирован машинами47
Путин и Трамп «обрушат» доллар11
Пока вы спали: В Европе нашли русского шпиона2
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение