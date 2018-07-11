США принялись за оливки

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика» Классическая закуска к мартини скоро будет обходиться американцам дороже. Комиссия по международной торговле США намерена наложить антидемпинговые пошлины размером 25,5% на испанские оливки.

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Повышение тарифов может произойти в случае, если комиссия выяснит, что импорт наносит ущерб американским производителям. Также будут взиматься антисубсидионные пошлины в размере 27,02 процента. Такое решение якобы может помочь американским производителям, которые обращались с просьбой о введении пошлин. Об этом просила от Коалиция за справедливую торговлю спелыми оливками, в которую входят две калифорнийские компании Bell-Carter Foods, Inc. (CA) и Musco Family Olive Co. (CA). Ранее департамент торговли США заявил, что испанские экспортеры продавали спелые оливки по ценам, на 16,88% и 25,50% ниже, справедливой цены. Ведомство также установило, что правительство Испании предоставляет своим производителям субсидии в размере 7,52% до 27,02%. 24 июля Комиссия по международной торговле США (ITC) окончательно определится относительно испанского импорта оливкового масла, которое в 2017 году составило 67,6 млн Долларов. Европейская комиссия рассмотрит возможные дальнейшие действия после этого. При этом Европейская комиссия заявила, что будет защищать интересы испанских производителей оливкового масла, которые отправили в США в 2017 году свою продукцию на $67,6 млн