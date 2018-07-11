Шойгу заявил о готовности США покинуть РСМД 

Соединенные Штаты ведут подготовку по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) по причине якобы нарушений этого соглашения со стороны России.
При этом действия самих США прямо противоречат договору, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянской газете il Giornale. Он напомнил о размещении в Европе американских установок вертикального пуска Mk41 с возможностью запуска крылатых ракет «Томагавк», в зоне поражения которых находится почти вся европейская территория России.