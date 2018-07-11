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Шойгу заявил о готовности США покинуть РСМД
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Шойгу заявил о готовности США покинуть РСМД 

Российская Газета 1 час назад
Соединенные Штаты ведут подготовку по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) по причине якобы нарушений этого соглашения со стороны России.
При этом действия самих США прямо противоречат договору, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянской газете il Giornale. Он напомнил о размещении в Европе американских установок вертикального пуска Mk41 с возможностью запуска крылатых ракет «Томагавк», в зоне поражения которых находится почти вся европейская территория России.
Также министр отметил, что в связи с экспансией НАТО фактически утратил смысл и Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а в 2002 году США уже вышли из Договора по ПРО, мотивируя свое решение опасностью ракетного удара со стороны Ирана или КНДР.
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