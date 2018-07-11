Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в Калининградской области выполняют дозаправку в воздухе

В качестве воздушного танкера задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет заправить до десяти самолётов.

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов пилоты бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполняют полеты с отработкой дозаправки топливом в воздухе над Калининградской областью

В качестве воздушного танкера задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолётов. Всего к отработке сложного элемента привлечено более десяти летных экипажей авиабазы морской авиации флота. Дозаправка в воздухе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в составе пар.

В ночное время дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз за учебный период.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.