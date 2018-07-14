Ещё
Заксобрание Челябинской области поддержало повышение пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заксобрание Челябинской области поддержало повышение пенсионного возраста 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области большинством голосов выразили поддержку изменениям законодательства о выплате пенсий, касающимся повышения пенсионного возраста, сообщают в пресс-службе ЗСО.
Проект федерального закона поступил в заксобрание в июне, по распоряжению председателя ЗСО была создана рабочая группа, которая занялась рассмотрением документа и сбором предложений.
«На данном этапе депутатам предложено выразить свою позицию по концепции законопроекта. В Законодательном Собрании Челябинской области рабочая группа по рассмотрению вышеназванного проекта федерального закона продолжит сбор предложений от общественных организаций и просто граждан к законопроекту, чтобы сформировать взвешенную позицию и направить от Законодательного Собрания свои предложения в Государственную Думу ко второму чтению», — отметил исполняющий обязанности председателя ЗСО Юрий Карликанов. Он также подчеркнул, что именно ко второму чтению определятся точные параметры изменения пенсионной системы.
Как сообщили в заксобрании, в июле заседания обычно не назначаются, поскольку депутаты уходят на каникулы, поэтому голосование по проекту провели заочно.
АиФ: последние новости
Ливень, затопивший город, стал поводом для шуток среди челябинцев В полиции рассказали, сколько человек посетили Сабантуй в Троицке В «Красном&Белом» прекратили продажу сигарет
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой170
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте69
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой163
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение