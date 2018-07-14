Заксобрание Челябинской области поддержало повышение пенсионного возраста

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области большинством голосов выразили поддержку изменениям законодательства о выплате пенсий, касающимся повышения пенсионного возраста, сообщают в пресс-службе ЗСО.

Проект федерального закона поступил в заксобрание в июне, по распоряжению председателя ЗСО была создана рабочая группа, которая занялась рассмотрением документа и сбором предложений.

«На данном этапе депутатам предложено выразить свою позицию по концепции законопроекта. В Законодательном Собрании Челябинской области рабочая группа по рассмотрению вышеназванного проекта федерального закона продолжит сбор предложений от общественных организаций и просто граждан к законопроекту, чтобы сформировать взвешенную позицию и направить от Законодательного Собрания свои предложения в Государственную Думу ко второму чтению», — отметил исполняющий обязанности председателя ЗСО Юрий Карликанов. Он также подчеркнул, что именно ко второму чтению определятся точные параметры изменения пенсионной системы.

Как сообщили в заксобрании, в июле заседания обычно не назначаются, поскольку депутаты уходят на каникулы, поэтому голосование по проекту провели заочно.