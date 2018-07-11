Торговая палата США против повышения ставок в торговой войне 

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика» Торговая палата США подвергла критике решение Дональда Трампа о введении 10-процентной пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.
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Крупнейшая в США некоммерческая лоббистская организация, представляющая интересы американских деловых кругов, настаивает на том, что удар, нацеленный на Китай, придется по американским рабочим и приведет к росту цен на большинство американских товаров. С торговой палатой согласны и другие ассоциаций предпринимателей, а также некоторые однопартийцы Трампа в Конгрессе. Например, председатель сенатского финансового комитета Оррин Хэтч отметил, что это решение Трампа «представить опрометчивый и не подходящий адресный подход» в отношениях с Китаем. ∎В этой набирающей обороте торговую войну с Китаем оказались наказаны американские семьи∎, — заявили представители американской Ассоциации владельцев предприятий розничной торговли.10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и его сотрудники, обнародовали новый список китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%. В него вошли, в частности, мясная и рыбная продукция, овощи, фрукты, мука, корм для животных, табачные изделия, бытовая электроника, детали для телевизоров, моторное масло, керосин, уголь, различные химикаты, автопокрышки и металлы. Ожидается, что пошлина на них будет введена примерно через два месяца. Свои действия Вашингтон объясняет тем, что Пекин принял ответные меры после введения предыдущих тарифов. Вместо того, чтобы принять условия игры, навязываемые Белым домом и открыть свой рынок для американских товаров, КНР принимает ответные меры и вводит пошлины на американский импорт на аналогичные суммы.