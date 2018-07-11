Hyundai Canada принимает предварительные заказы на Kona Electric

Веб-сайт Hyundai Canada начал принимать предварительные заказы с депозитом в размере 1000 долларов США, что обеспечивает желающим место в очереди на новинку от корейского производителя — Kona Electric.

Предполагается, что спрос на электрокар будет намного опережать ограниченный тираж первого модельного года.

Стоимость новинки в Канаде пока не озвучена и цена на Hyundai Kona Electric за пределами Южной Кореи известна лишь для Норвегии Великобритании , где базовая версия с 64 кВт/ч батареей достигает 39 813 долларов США и 39 039 долларов для версии с батареей на 39 кВт/ч.

Пока еще официально не объявлено, получит ли Канада оба варианта батареи, не исключено, что, как и в США , клиенты смогут приобрести этот вариант только с большей мощностью на 64 кВтч.

Канадский сайт Hyundai заявил только о том, что Kona Electric имеет запас хода до 400 км.