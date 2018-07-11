США ввели новые пошлины на китайские товары, Пекин негодует

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля сообщил о том, что Соединённые Штаты подготовили очередной список китайских товаров на сумму $200 млрд, которые будут обложены 10-процентной пошлиной, что вызвало гневную реакцию Пекина.

11 июля министерство коммерции КНР разместило на своём сайте сообщение, в котором говорится, что Китай крайне удивлён такими действиями Вашингтона и незамедлительно направляет жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны.

Министерство призывает международную общественность объединить усилия и дать отпор торговой гегемонии США для защиты принципов свободной торговли, пишет ТАСС

"Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест", — говорится в заявлении.

Ранее министерство коммерции КНР опубликовало сообщение, в котором обвиняет руководство США в начале крупнейшей торговой войны в истории экономики.

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