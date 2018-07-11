Ещё
США ввели новые пошлины на китайские товары, Пекин негодует
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ввели новые пошлины на китайские товары, Пекин негодует 

Свободная пресса 1 час назад
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля сообщил о том, что Соединённые Штаты подготовили очередной список китайских товаров на сумму $200 млрд, которые будут обложены 10-процентной пошлиной, что вызвало гневную реакцию Пекина.
11 июля министерство коммерции КНР разместило на своём сайте сообщение, в котором говорится, что Китай крайне удивлён такими действиями Вашингтона и незамедлительно направляет жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны.
Министерство призывает международную общественность объединить усилия и дать отпор торговой гегемонии США для защиты принципов свободной торговли, пишет ТАСС.
"Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест", — говорится в заявлении.
Ранее министерство коммерции КНР опубликовало сообщение, в котором обвиняет руководство США в начале крупнейшей торговой войны в истории экономики.
Новости экономики: Россия ввела повышенные пошлины на ряд американских товаров
Новости политики: В Китае расказали о тактике психологического террора, которую используют США
Свободная пресса: последние новости
Маск полностью подготовил мини-субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде Эвелина Бледанс встречается с известным актером, который моложе ее на 21 год Туристку убило молнией во время похода во Владимирской области
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму231
Дело грузинского пастуха получило новый поворот35
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла10
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин44
Эстония предрекла гибель российской армии157
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
04:37
Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
Происшествия
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение