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Минкоммерции КНР выразило протест в связи с намерением США ввести новые пошлины
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Минкоммерции КНР выразило протест в связи с намерением США ввести новые пошлины 

Прайм 6 часов назад
ПЕКИН, 11 июл /ПРАЙМ/. Китай выражает решительный протест в связи с намерениями США ввести очередные дополнительные пошлины на товары из КНР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести на товары из Китая дополнительные пошлины в размере 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров.
"Совершенно неприемлемо, чтобы США в значительной мере расширили список товаров, облагаемых пошлинами, китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест", — говорится в заявлении ведомства.
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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